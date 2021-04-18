«Аякс» победил «Витесс» и в 20-й раз выиграл Кубок Нидерландов по футболу

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Амстердамский «Аякс» одержал победу над «Витессом» в финале Кубка Нидерландов по футболу.
«Аякс» победил «Витесс» и в 20-й раз выиграл Кубок Нидерландов по футболу
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Встреча на стадионе «Де Куйп» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Аякса». В составе победителей голами отметились Райан Гравенберх (23-я минута) и Давид Нерес (91-я минута). 

У «Витесса» отличился Луа Опенда (30-я минута).

Таким образом, «Аякс» одержал победу над «Витессом» и в 20-й раз в истории стал обладателем Кубка Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пропустил 1000-й мяч в истории в рамках Английской премьер-лиги.

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