Федотов назвал заслуженной победу над ЦСКА

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Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнюю победу над московским ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:1).
Федотов назвал заслуженной победу над ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Эта победа заслуженная, командная. В первом тайме мы контролировали ход игры, у нас ещё до пенальти были серьёзные моменты. Путём самоотверженных действий нашей обороны мы сдержали опасный выход соперников. А затем контролировали ход встречи, могли забивать и больше. Мы сыграли немного импульсивно. Получили штрафной, пропустили мяч. Нужно было сыграть поспокойнее и довести дело до победы», — сказал Федотов после матча.

Также наставник «Сочи» поделился эмоциями от возвращения на тренерский мостик. 

«Была необычная ситуация, когда я не мог находиться на скамейке. Это впервые в карьере находился так долго вне команды. Врачи рекомендовали мне воздержаться и сегодня, однако я уже просто не мог находиться вдали от команды. Думаю, это нанесло бы ещё больший урон по организму. В предыдущих матчах команда тоже отдавалась, но не смогла достичь результата», — добавил Федотов.

Ранее Олич заявил, что «Сочи» сильнее хотел победить в матче с ЦСКА.

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