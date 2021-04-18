Олич: «Сочи» сильнее хотел победить

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал выездное поражение от ФК «Сочи» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Знал, что здесь будет трудно. «Сочи» хорошо играет на своём поле, настраивали ребят на это. Акинфеев несколько раз спас команду. Начали играть только ближе к концу. После второго пропущенного мяча тяжело было входить в игру. Играть упорно в атаке рискованно. Это опасно, несколько раз «Сочи» серьёзно контратаковал, мы могли пропустить и ещё. В конце могли забивать, появлялись моменты. Но начало мы отыграли не очень хорошо, второй тайм начали также не очень удачно. «Сочи» сильнее хотел победить сегодня. Что же касается еврокубков, то у нас осталось ещё четыре игры до конца. Всё возможно. Сегодня мы не были на нужном уровне для победы. Один тренер не может сразу всё изменить. У нас много работы впереди. Я верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно извлечь уроки из этого поражения», — сказал Олич после матча.

Хорватский тренер потерпел первое поражение в качестве наставника ЦСКА с тех пор, как возглавил команду в марте 2021 года.

Ранее «Сочи» одержал победу над ЦСКА в матче РПЛ.