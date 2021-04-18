Тарпищев считает, что Рублёв проиграл финал «Мастерса» в Монако из-за усталости

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от грека Стефаноса Циципаса в финале турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Рублёв был подуставший. Он до конца не восстановился, это один из факторов сегодняшнего поражения. Второй фактор — Циципас сыграл очень здорово, грек был свежее и хорошо подавал. Ничего страшного не произошло. За последние четыре дня Рублёв получил больше нагрузки, чем Циципас. Финал грунтового «Мастерса» — это отличное достижение для Андрея. Хорошая игра Рублёва на грунте говорит о его взрослом мастерстве. С психологией у него проблем нет, он рисковал, пытался сыграть на грани, однако в нескольких ключевых эпизодах ошибся», — цитирует Тарпищева Sport24.

Россиянин проиграл Циципасу со счётом 3:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Циципасу в финале турнира АТР категории «Мастерс» в Монако.