«Аталанта» обыграла «Ювентус» и обошла туринцев в турнирной таблице Серии А

Короткая ссылка
В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала победу над «Ювентусом».
«Аталанта» обыграла «Ювентус» и обошла туринцев в турнирной таблице Серии А
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче — на счету украинского полузащитника команды из Бергамо Руслана Малиновского.

«Аталанта» набрала 64 очка и вышла на третье место. «Ювентус» идёт четвёртым, имея 62 очка.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.

Ранее «Милан» одержал победу над «Дженоа» в 31-м туре Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить