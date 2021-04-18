«Аталанта» обыграла «Ювентус» и обошла туринцев в турнирной таблице Серии А

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала победу над «Ювентусом».

Встреча, проходившая на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче — на счету украинского полузащитника команды из Бергамо Руслана Малиновского.

«Аталанта» набрала 64 очка и вышла на третье место. «Ювентус» идёт четвёртым, имея 62 очка.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.

Ранее «Милан» одержал победу над «Дженоа» в 31-м туре Серии А.