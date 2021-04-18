Тихонов: «Краснодар» мог бы победить «Зенит», если бы не ошибка Сафонова

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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Зенит».
Тихонов: «Краснодар» мог бы победить «Зенит», если бы не ошибка Сафонова
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Игра была нелёгкая для обеих команд. Всё-таки новый «Краснодар» с новым тренером и «Зенит», которому нельзя терять очки. Конечно, краснодарцам в каких-то моментах повезло немножко. Питерцы имели преимущество. Замены, которые сделал Сергей Семак, кардинально повлияли на игру в концовке», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, «Краснодар» мог бы победить «Зенит», если бы не ошибка вратаря Матвея Сафонова.

«Краснодар» допустил две грубейшие ошибки — Матвей Сафонов и Шапи Сулейманов... получили два простых мяча и упустили два очка. Если бы Сафонов не допустил эту ошибку, возможно, краснодарцы бы и дотерпели», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что Чалов поделился ожиданиями от матча «Сочи» — ЦСКА.

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