Арутюнян — о приглашении Плющенко поработать в России: сбылась мечта

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Тренер трёхкратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян рассказал о приглашении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поработать с российской фигуристкой Александрой Трусовой.
Арутюнян — о приглашении Плющенко поработать в России: сбылась мечта
  • РИА Новости

«За те два десятилетия, что работаю в США, на российский каток заходил всего лишь один раз. Да и то — сам напросился. При этом гражданство США получил всего год назад, а 19 лет работал в Калифорнии с российским паспортом. В душе была обида на то, что никому не нужен тренер Рафаэль Арутюнян. Первым, кто пригласил меня, стал Евгений Плющенко», — цитирует Арутюняна «Р-Спорт».

По словам тренера, приглашение Плющенко не связано с Трусовой.

«Можно сказать, сбылась моя мечта — посмотреть, как тренируются российские фигуристы, подышать воздухом российского фигурного катания. Александра Трусова была совершенно ни при чём. Просто Евгений Плющенко пригласил меня к себе домой, а дом у него рядом с катком», — сказал он.

Арутюнян отметил, что Плющенко — не только тренер, но и бизнесмен.

«Мы вполне можем договориться о сотрудничестве, которое будет взаимовыгодным. Возможно, я приеду на базу академии Евгения Плющенко со своим фигуристом или фигуристами или его ученики приедут ко мне», — добавил тренер.

Ранее Плющенко рассказал о договорённости насчёт совместной работы с Арутюняном.

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