Плющенко: у нас есть договорённость насчёт совместной работы с Арутюняном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что на данный момент действительно общается на тему сотрудничества с Рафаэлем Арутюняном, тренером трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена.

«Официально мы не заключали никаких соглашений, но договорённость насчёт совместной работы у нас есть. Вместе с Арутюняном мы придумали очень много форм такого сотрудничества, просто я не готов сейчас озвучивать какие-либо договорённости, поскольку понимаю, что пандемия в любой момент может разрушить любые наши планы. Когда все решения будут согласованы и оформлены официально, я обязательно об этом сообщу. Главное, что наши намерения взаимны, и мы очень постараемся реализовать все наши задумки», — сказал Плющенко RT.

Ранее сам Арутюнян заявил, что пока о работе в Академии Плющенко речи не шло.