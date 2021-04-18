Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после победы сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в японской Осаке.

«Долгожданна победа! Ура! Как же я горжусь своей командой, вы такие сильные! Быть капитаном нашей сборной — одно сплошное удовольствие! Эти соревнования запомнятся нам надолго. Ребята, вы самые лучшие», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

Сборная России одержала победу на командном чемпионате мира, набрав 125 баллов. Второе место с 110 баллами заняла национальная команда США. На третьей позиции с 107 баллами расположилась Япония.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию.