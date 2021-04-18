Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном ЧМ

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после победы сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в японской Осаке.
Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном ЧМ
  • РИА Новости

«Долгожданна победа! Ура! Как же я горжусь своей командой, вы такие сильные! Быть капитаном нашей сборной — одно сплошное удовольствие! Эти соревнования запомнятся нам надолго. Ребята, вы самые лучшие», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

Сборная России одержала победу на командном чемпионате мира, набрав 125 баллов. Второе место с 110 баллами заняла национальная команда США. На третьей позиции с 107 баллами расположилась Япония.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить