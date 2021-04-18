Марло повторил рекорд Хоу по количеству матчей в НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Зак Паризе и Нико Штурм. В составе «Сан-Хосе» — Брент Бёрнс и Йоэль Келльман.

Отметим, что прошедшая игра стала для канадского нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло 1767-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, Марло повторил рекорд своего соотечественника Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ.

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