Президент «Барселоны»: я убеждён, что Месси хочет остаться

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после победы над «Атлетиком» из Бильбао в финале Кубка Испании высказался о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси в команде.

«Это был отличный финал против прекрасного соперника. Игрокам требовалось это. Мы рады за игроков, тренерский штаб и болельщиков. Надеюсь, это будет первый кубок в длинной череде трофеев. Лео – лучший в мире, он крепко связан с клубом. Я убеждён, что он хочет остаться, и мы приложим все силы в пределах наших возможностей, чтобы он остался. Сегодня мы увидели, что его поддерживает великолепная команда. Это был прекрасный футбол», — приводит слова Лапорты Marca.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 35 трофеев. На его счету 665 голов и 291 голевая передач в 771 матче. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. Срок действующего контракта истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд по голам в финалах Кубка Испании.

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