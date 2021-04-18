«Шеффилд» проиграл «Вулверхэмптону» и досрочно вылетел из АПЛ

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«Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Молине» в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Вулверхэмптону» принёс гол Виллиана Жозе, отличившегося на 59-й минуте.

«Вулверхэмптон» с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Шеффилд» с 14 очками остался последним и за семь туров до завершения чемпионата лишился шансов сохранить прописку в АПЛ, в которой команда играет с сезона-2018/19.

В другом матче игрового дня «Ньюкасл Юнайтед» победил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Кейн опередил Фаулера в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

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