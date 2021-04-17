НХЛ в третий раз перенесла срок окончания регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила об изменении даты окончания регулярного чемпионата сезона-2020/21.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, регулярный сезон продлили до 19 мая, чтобы «Ванкувер Кэнакс» смог провести девять игр, перенесённых из-за вспышки коронавируса в команде.

Первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, но в результате дата окончания была изменена на 11-е, а затем на 16 мая.

Отмечается, что «Ванкувер», не игравший с 25 марта, возобновит выступления 19 апреля.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.