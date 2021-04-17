Карпин рассказал, чего не хватило «Ростову» в матче РПЛ с «Локомотивом»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин рассказал, чего не хватило «Ростову» в матче РПЛ с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Нам не хватает качества игры. Первый пропущенный мяч было невозможно предугадать. Это был несчастный случай. Дай ещё 50 раз мяч Песьякову — он его не потеряет. Нужно эти ошибки свести к нулю», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Он отметил, что после того как его команда осталась вдесятером, уже не было разницы, с каким счётом проигрывать.

«У «Локомотива» хорошие футболисты, которые просто так мяч не отдадут. До удаления всё, в принципе, получалось: с точки зрения прессинга, отбора и атаки. Где-то не хватило качества, чтобы превратить моменты в голы. Такие подарки в начале матча «Локомотиву» делать нельзя», — добавил специалист.

«Ростов» на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 1:4, играя в меньшинстве с 53-й минуты.

Ранее сообщалось, что Федотов назвал выдуманным пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом».

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