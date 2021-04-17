Гончаренко считает, что российские фигуристы дали ответ всем недоброжелателям, победив на командном ЧМ

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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира в японской Осаке.
Гончаренко считает, что российские фигуристы дали ответ всем недоброжелателям, победив на командном ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Очень много было в процессе сезона каких-то разговоров, особенно в последнее время, перед командным чемпионатом мира. Это называется: «всем недоброжелателям заткнули рот» и доказали, что на данный момент этот сезон прошёл под эгидой наших спортсменов, победой наших ребят. Они лучшие! И я думаю, что в предолимпийский сезон это имеет большое значение. Это очень хороший задел, на котором надо строить подготовку к Олимпийским играм. Ребята просто молодцы! Хотя сезон сложный, все устали, но продержались и дали очень хороший, качественный прокат. Они первые, первое место — оно и есть первое. Этим всё сказано», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Сборная России впервые в истории одержала победу на командном чемпионате мира с лучшим в истории мировых первенств результатом в 125 баллов.

Ранее Слуцкая заявила, что для неё командные соревнования в фигурном катании не до конца являются понятными.

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