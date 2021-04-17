Слуцкая: для меня командные соревнования в фигурном катании не до конца являются понятными

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира в японской Осаке.

«Для меня командный чемпионат мира, так же как и командные соревнования вообще в фигурном катании, не до конца являются понятными. Это, конечно, здорово, что ребята могут почувствовать командный дух, выиграть такие крупные соревнования. На сегодняшний день мы являемся безусловными лидерами, и от этого на душе очень приятно», — приводит слова Слуцкой «Матч ТВ».

Сборная России впервые в истории одержала победу на командном чемпионате мира с лучшим в истории мировых первенств результатом в 125 баллов.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал победу российских фигуристов на командном ЧМ грандиозным событием.