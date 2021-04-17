Губерниев назвал победу российских фигуристов на командном ЧМ грандиозным событием

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе России на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Осаке.

«Это историческая победа. У нас в стране бум фигурного катания. Невероятные рейтинги, этот вид спорта на слуху. И всё благодаря роскошным триумфам и великой команде. Я искренне поздравляю и радуюсь вместе со всеми. Грандиозное событие и главная новость этих дней. Следя внимательно за выступлениями каждого участника, мы понимали, что можем выиграть. Но подобная оглушительная победа стала даже не приятной неожиданностью, а вишенкой на торте. Мы подтвердили таким выступлением успех на ЧМ. Главное, не снижать оборотов. Фигурное катание — вид спорта, где абсолютно грамотно и профессионально работают всё: спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал и хореографы. Хочу, чтобы система не давала сбой перед ОИ, а выглядела ещё мощнее. Мы все будем ждать и болеть. Надеюсь, что мы отправимся в Пекин праздновать наши победы», — цитирует Губерниева Sport24.

Российская команда выиграла общий зачёт командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла сборная США (110), замкнули тройку лучших фигуристы из Японии (107).

Ранее Щербакова рассказала, что от победы на командном ЧМ получила больше радости, чем от золотой медали в Стокгольме.