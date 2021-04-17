Щербакова рассказала, что от победы на командном ЧМ получила больше радости, чем от золотой медали в Стокгольме

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова подвела итоги командного турнира мира в Японии, в котором победу одержала сборная России.

«День произвольной программы получился более насыщенным и более радостным, чем первый. Сегодня я полностью прочувствовала командный дух и атмосферу, когда мы друг за друга болели. Чувствую даже больше радости, чем в Стокгольме. Всё-таки сейчас конец сезона, чувствуется удовлетворение от всего. Теперь же хочется немного выдохнуть», — заявила Щербакова.

Российская фигуристка выиграла короткую и произвольную программы, принеся 24 очка в командную копилку.

Ранее Канделаки заявила, что в командном формате сборная России по фигурному катанию непобедима.