Матыцин поздравил сборную России по фигурному катанию с победой на командном ЧМ

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал победу сборной страны в общем зачёте командного чемпионата мира по фигурному катанию, который проходил в Осаке.
Матыцин поздравил сборную России по фигурному катанию с победой на командном ЧМ
  • РИА Новости

«Поздравляю сборную России по фигурному катанию с победой на командном чемпионате мира в Осаке. Российские фигуристы впервые в истории победили на этом турнире, причём с хорошим отрывом от соперников. Этой победой сборная России по фигурному катанию завершила свой успешный международный сезон», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.

По его словам, несмотря на тяжёлые условия, вызванные пандемией, и отмену многих соревнований, российские фигуристы подтвердили свой высокий класс.

«Такие высокие результаты отечественных спортсменов добавляют оптимизма в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Я уверен, что профессионализм и мастерство тренеров помогут российским фигуристам всегда бороться за самые высокие награды на всех международных турнирах», — добавил он.

Сборная России победила в общем зачёте командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), а третье — фигуристы из Японии (107).

Ранее Гончаренко выразила мнение, что российские фигуристы дали ответ всем недоброжелателям, победив на командном ЧМ.

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