Матыцин поздравил сборную России по фигурному катанию с победой на командном ЧМ
- РИА Новости
«Поздравляю сборную России по фигурному катанию с победой на командном чемпионате мира в Осаке. Российские фигуристы впервые в истории победили на этом турнире, причём с хорошим отрывом от соперников. Этой победой сборная России по фигурному катанию завершила свой успешный международный сезон», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.
По его словам, несмотря на тяжёлые условия, вызванные пандемией, и отмену многих соревнований, российские фигуристы подтвердили свой высокий класс.
«Такие высокие результаты отечественных спортсменов добавляют оптимизма в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Я уверен, что профессионализм и мастерство тренеров помогут российским фигуристам всегда бороться за самые высокие награды на всех международных турнирах», — добавил он.
Сборная России победила в общем зачёте командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), а третье — фигуристы из Японии (107).
Ранее Гончаренко выразила мнение, что российские фигуристы дали ответ всем недоброжелателям, победив на командном ЧМ.