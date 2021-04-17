Семененко прокомментировал победу сборной России на командном ЧМ в Осаке

Российский фигурист Евгений Семененко поделился своими эмоциями от победы на командном чемпионате мира.

«Командный чемпионат мира. Мы первые! Лучшая команда в мире», — написал фигурист на своей странице в Instagram.

Россияне впервые в истории одержали победу на командном чемпионате мира.

Ранее Мишина поблагодарила за поддержку на командном ЧМ.