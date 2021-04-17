Семененко прокомментировал победу сборной России на командном ЧМ в Осаке

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Российский фигурист Евгений Семененко поделился своими эмоциями от победы на командном чемпионате мира.
Семененко прокомментировал победу сборной России на командном ЧМ в Осаке
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Командный чемпионат мира. Мы первые! Лучшая команда в мире», — написал фигурист на своей странице в Instagram.

Россияне впервые в истории одержали победу на командном чемпионате мира.

Ранее Мишина поблагодарила за поддержку на командном ЧМ.

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