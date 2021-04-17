«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча, проходившая на «Фольксваген Арене» в Вольфсбурге, завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Баварии» дубль оформил Джамал Мусиала, ещё один мяч на счету Эрика-Максима Чупо-Мотинга. У гостей отличились Ваутер Вегхорст и Максимилиан Филипп.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея 68 очков. У «Вольфсбурга» 54 очка и третья строчка.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» не сумел обыграть «Хоффенхайм» в Бундеслиге.