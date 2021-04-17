«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче Бундеслиги

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В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала выездную победу над «Вольфсбургом».
«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Фольксваген Арене» в Вольфсбурге, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Баварии» дубль оформил Джамал Мусиала, ещё один мяч на счету Эрика-Максима Чупо-Мотинга. У гостей отличились Ваутер Вегхорст и Максимилиан Филипп.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея 68 очков. У «Вольфсбурга» 54 очка и третья строчка.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» не сумел обыграть «Хоффенхайм» в Бундеслиге.

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