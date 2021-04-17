«Фенербахче» намерен вылететь в Москву на серию с ПБК ЦСКА, несмотря на вспышку коронавируса в клубе
- РИА Новости
«Семеро членов команды сдали положительные тесты, и в настоящий момент следуют коронавирусному протоколу. Мы вылетаем в Москву во вторник. Это всё, что можно сказать на данный момент», — цитирует РИА Новости пресс-службу турецкого клуба.
«Фенербахче» сыграет с ЦСКА в рамках четвертьфинала Евролиги. Первые матчи серии до трёх побед пройдут в Москве 21 и 23 апреля.
Накануне из-за коронавируса был перенесён матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Анадолу Эфес».
Ранее сообщалось, что в «Фенербахче» выявлена вспышка коронавируса перед серией с ЦСКА в Евролиге.