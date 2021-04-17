Урманов поздравил российских фигуристов с победой на командном ЧМ

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал выступления российских фигуристов на командном чемпионате мира, который завершился в японской Осаке.

«Поздравляю всех с победой! Наша команда — большие молодцы, а девчонки поставили жирную точку. Я очень рад за Туктамышеву, у неё сложился очень хороший сезон. Уверен, что и Лиза довольна собой. Рад за Мишину и Галлямова, они выиграли и чемпионат мира, а затем командный турнир. Что же касается Коляды и Семененко, то они тоже большие молодцы. Хотя есть над чем работать, в чём прибавлять. Коляда теперь входит в топ фигуристов, которые будут рассчитывать на серьёзные места в любых соревнованиях, в том числе на Олимпиаде. Сезон был непростым, многие выходили из пандемии, были скомканные тренировки. Спасибо нашей федерации за то, что спортсмены получили соревновательный опыт, несмотря на трудность организации. Было проделано всё, чтобы ребята находились в хорошей форме», — цитирует Урманова «Чемпионат».

Сборная России впервые в истории одержала победу на командном чемпионате мира.

Ранее Галлямов поделился эмоциями от победы на командном ЧМ по фигурному катанию.