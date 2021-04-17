Депутат Свищёв: торжество российского фигурного катания радует и восхищает

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв поделился своим мнением о выступлении российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке.

«Торжество российского фигурного катания радует и восхищает. Я поздравляю всех причастных! Наши фигуристы, тренеры и болельщики подарили шикарный праздник. Это очень важные победы в предолимпийский сезон. Российские фигуристы теперь с хорошим настроением будут готовиться к Олимпиаде, это очень важно. Наши победы — это лишнее доказательство того, что никакие козни не могут разрушить былую и современную школу фигурного катания России и СССР», — цитирует слова Свищёва «Чемпионат».

Сборная России впервые в истории одержала победу на командном чемпионате мира, опередив ближайшего преследователя, команду США, на 15 баллов.

Ранее команда Тутберидзе поздравила сборную России с победой на командном ЧМ.