Команда Тутберидзе поздравила сборную России с победой на командном ЧМ

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Команда известного тренера Этери Тутберидзе поздравила сборную России и фигуристку Анну Щербакову с победой на командном чемпионате мира в Осаке.
Команда Тутберидзе поздравила сборную России с победой на командном ЧМ
  • РИА Новости

«Поздравляем Анну Щербакову и сборную команду России с первой победой на командном чемпионате мира в Осаке!» — гласит сообщение в официальном аккаунте Team Tutberidze в Instagram.

Щербакова является подопечной Этери Тутберидзе. На командном первенстве действующая чемпионка мира выиграла как короткую программу, так и произвольную.

Ранее Щербакова рассказала, что от победы на командном ЧМ получила больше радости, чем от золотой медали в Стокгольме.

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