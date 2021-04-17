Команда Тутберидзе поздравила сборную России с победой на командном ЧМ

Команда известного тренера Этери Тутберидзе поздравила сборную России и фигуристку Анну Щербакову с победой на командном чемпионате мира в Осаке.

«Поздравляем Анну Щербакову и сборную команду России с первой победой на командном чемпионате мира в Осаке!» — гласит сообщение в официальном аккаунте Team Tutberidze в Instagram.

Щербакова является подопечной Этери Тутберидзе. На командном первенстве действующая чемпионка мира выиграла как короткую программу, так и произвольную.

Ранее Щербакова рассказала, что от победы на командном ЧМ получила больше радости, чем от золотой медали в Стокгольме.