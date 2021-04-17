Тарасова считает, что Коляде необходимо добавить ещё один четверной прыжок в арсенал

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление Михаила Коляды на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке.
Тарасова считает, что Коляде необходимо добавить ещё один четверной прыжок в арсенал
  • ©YUTAKA/AFLO
  • globallookpress.com

«Даже несмотря на личный рекорд, Коляде ещё есть куда стремиться. Он очень хорошо катался, однако финал не сделал. Ему есть над чем работать, Алексей Николаевич Мишин об этом знает. Коляде нужен как минимум ещё один четверной прыжок. Но они в этом году вообще молодцы. После такого сезона нужно обязательно подлечиться. Чтобы в следующем сезоне не догнали травмы», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Михаил Коляда набрал в сумме за два проката 274,14 балла и был бы третьим в случае подведения общих итогов на турнире. На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме россиянин занял пятое место.

Ранее Мишин признался, что находится под впечатлением от победы команды России на ЧМ.

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