Константин Цзю сказал, над чем нужно поработать Джигану перед боем с Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, что бы посоветовал рэперу Джигану перед боем с Александром Емельяненко.

«Ему необходимо поднять общую и специальную физическую подготовку. Кроме того, научиться перебарывать собственное «не могу» — продолжать сражаться в моменты, когда кажется, что уже нет сил. Если ты не сможешь сделать подобное во время тренировок, то в тяжёлом поединке это точно не удастся. В своё время я научился справляться с самим собой, продолжать драться, когда какая-то часть тебя говорит: «Ты уже не можешь, сдавайся», — сказал Цзю в интервью RT.

При этом он рассказал, что позволяет сохранять данный настрой ему самому.

«Ежедневная зарядка. Я делаю её каждый день на протяжении многих лет и не беру выходных. Безусловно, меня сложно проверить, ведь занимаюсь дома. Но я дал слово самому себе и за эти годы ни разу его не нарушил. Это не хайп, не понты. Но именно так я научился перебарывать собственное «не могу», — заключил Цзю.

Ранее Константин Цзю рассказал о возможном следующем сопернике своего сына Тима.