Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал о возможном следующем сопернике своего сына Тима Цзю.

«Пока я знаю только то, что они могут разговаривать с Зерафа. Он недавно выиграл у Мандайна. Это неплохой боец, много говорящий, он хорошо «продаёт» бои. Наверное, это последний в Австралии сильный соперник», — цитирует Цзю-старшего «РБ-Спорт».

Он также отметил, что проведение поединка его сына в России зависит от финансовой составляющей.

«В Австралии есть компания, которая этим занимается. Каждый бой может зарабатывать от телевидения, билетов и рекламы. Но сколько у нас телевидение платит? Как организовывать бой, если ТВ не платит ничего? Проводить бои только с продажей международных прав. Я очень хочу, чтобы Тим провёл бой в России. Это сделать реально, но сложно. Хрюнов хоть что может говорить, но только я имею право представлять сына в России, поэтому, пока он ко мне не обратится, ничего не будет», — сказал Цзю-старший.

В послужном списке 26-летнего Тима Цзю 18 побед (14 — нокаутом) в 18 боях. Он является обладателем пояса WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее Константин Цзю прокомментировал предложение промоутера Владимира Хрюнова организовать бой сына в России.