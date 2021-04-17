Щербакова призналась, что переболела коронавирусом

Фигуристка Анна Щербакова после победы сборной России на командном чемпионате мира в Осаке рассказала, как переболела коронавирусом.

«Я всегда посещаю Японию с большой радостью. Для любого фигуриста приезд сюда — праздник. Да, здесь строгие и чёткие правила из-за ограничений по коронавирусу. Но для меня это не проблема, я соблюдала все правила. К тому же я уже переболела», — заявила Щербакова.

Щербакова пропустила Гран-при России из-за пневмонии в ноябре 2020 года.

17 апреля сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у команды США (110), Япония стала третьей (107).

Ранее Боброва заявила, что не сомневалась в победе сборной России на командном ЧМ.