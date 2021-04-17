Щербакова призналась, что переболела коронавирусом

Короткая ссылка
Фигуристка Анна Щербакова после победы сборной России на командном чемпионате мира в Осаке рассказала, как переболела коронавирусом.
Щербакова призналась, что переболела коронавирусом
  • РИА Новости

«Я всегда посещаю Японию с большой радостью. Для любого фигуриста приезд сюда — праздник. Да, здесь строгие и чёткие правила из-за ограничений по коронавирусу. Но для меня это не проблема, я соблюдала все правила. К тому же я уже переболела», — заявила Щербакова.

Щербакова пропустила Гран-при России из-за пневмонии в ноябре 2020 года.

17 апреля сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у команды США (110), Япония стала третьей (107).

Ранее Боброва заявила, что не сомневалась в победе сборной России на командном ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить