Боброва заявила, что не сомневалась в победе сборной России на командном ЧМ

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Екатерина Боброва высказалась о победе сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.

«У нас практически все принесли максимальное количество очков в копилку сборной, мы выполнили главную цель — впервые в истории выиграли командный чемпионат мира. Остаётся выдохнуть, порадоваться победам и с этим запалом ворваться в олимпийский сезон. Необходимо как минимум не снижать планку», — цитирует Боброву «Спорт-Экспресс».

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«Для меня вообще не стало удивлением, что мы весь турнир прошли на первом месте. У Вики Синициной и Никиты Кацалапова вообще нет конкурентов. Собственно, как и у Мишиной с Галлямовым. Такая же уверенность у меня была в девочках. Наши мальчики справились на ура, учитывая, какие у них были соперники. Это классная отправная точка перед следующим сезоном. При всех раскладах не представляю, что могло бы произойти, чтобы не позволить нашей команде победить. Остаётся порадоваться, что у нас такая сильная команда. Надеюсь, эти моменты сохранятся у нас и в следующем сезоне», — добавила Боброва.

Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ, набрав 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы — 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

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