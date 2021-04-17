Глава ФФККР назвал блестящим завершением сезона победу на командном ЧМ

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков оценил выступление национальной сборной на командном чемпионате мира в Осаке.
Глава ФФККР назвал блестящим завершением сезона победу на командном ЧМ
  • РИА Новости

«Победа на командном турнире — это блестящее завершение очень непростого сезона. Это даже не точка, а большой восклицательный знак! Очень благодарен нашим тренерам, подготовившим наших ребят», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Он также поблагодарил спортсменов, которые, по его словам, показали максимум своих возможностей, несмотря на то что совсем недавно прошло мировое первенство в Стокгольме.

«В федерации довольны результатом сборной России», — добавил Горшков.

Сборная России впервые в истории выиграла командный турнир, набрав 125 очков. Второе место заняла команда США (110), а тройку лучших замкнули японцы (107).

Ранее появилось видео победной произвольной программы Анны Щербаковой на командном ЧМ.

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