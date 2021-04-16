Шлеменко: бой с Дэвисом будет очень непростым для Немкова
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«Бой с Дэвисом будет очень непростым. Будет много возни, борьбы. Надеюсь, что Немков сможет добыть победу, как и в первом их бою. Сейчас он действительно является одним из лучших полутяжей в мире», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».
Также российский боец заявил, что считает фаворитом Гран-при Bellator американца Энтони Джонсона.
«Энтони Джонсон кажется мне самым опасным соперником для Немкова. Считаю, что с ним может быть очень вязко и тяжело. Для меня Рамбл — фаворит в этом Гран-при. Он находится в отличной форме», — добавил Шлеменко.
Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в ночь с 16 на 17 апреля мск. Этот поединок будет частью Гран-при организации, в котором принимают участие восемь бойцов дивизиона.
Ранее Штырков выразил мнение, что бой Немкова с Дэвисом пройдёт всю дистанцию.