Шлеменко: бой с Дэвисом будет очень непростым для Немкова

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко сделал прогноз на поединок обладателя титула промоушена в полутяжёлом дивизионе Вадима Немкова с американцем Филом Дэвисом.

«Бой с Дэвисом будет очень непростым. Будет много возни, борьбы. Надеюсь, что Немков сможет добыть победу, как и в первом их бою. Сейчас он действительно является одним из лучших полутяжей в мире», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Также российский боец заявил, что считает фаворитом Гран-при Bellator американца Энтони Джонсона.

«Энтони Джонсон кажется мне самым опасным соперником для Немкова. Считаю, что с ним может быть очень вязко и тяжело. Для меня Рамбл — фаворит в этом Гран-при. Он находится в отличной форме», — добавил Шлеменко.

Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в ночь с 16 на 17 апреля мск. Этот поединок будет частью Гран-при организации, в котором принимают участие восемь бойцов дивизиона.

Ранее Штырков выразил мнение, что бой Немкова с Дэвисом пройдёт всю дистанцию.