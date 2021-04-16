PREMIER и «Матч ТВ» покажут первый выпуск футбольного реалити

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Первый выпуск футбольного реалити-шоу «Ростов-на-кону» с участием профессиональной команды «Ростов» покажут на сервисе PREMIER и телеканале «Матч ТВ» 16 апреля.
PREMIER и «Матч ТВ» покажут первый выпуск футбольного реалити
  • РИА Новости

Серия доступна на PREMIER с 10:00. «Матч ТВ» в 12:45 покажет лучшие моменты серии. Автором идеи проекта выступил популярный футбольный журналист Нобель Арустамян.

В первом эпизоде показывается, как главный тренер команды «Ростов» Валерий Карпин готовит игроков к матчам со «Спартаком» и «Рубином». Также он рассказал о трёх годах в «Ростове» и о цене успеха.

«Эта страсть — быть первым, быть номером один во всём — от спорта и заканчивая оценками в школе. Так было всегда. Футбол — не исключение. Потеря мяча для меня — это настоящий вызов», — рассказал Карпин.

Ещё одним героем серии стал болельщик Сергей, который поддерживает местный клуб более 20 лет.

Реалити-шоу «Ростов-на-кону» покажет симбиоз города и футбольной команды, а также расскажет о цене успеха в футболе и труде многих людей, работающих в клубе.

«Истории живых людей, объединённых в случае со спортом общей целью преодоления себя и соперников. «Ростов-на-кону» — это история футболистов, болельщиков и города в целом, которые проживают её каждый день», — отметила продюсер проекта Тина Канделаки.

PREMIER и «Матч ТВ» ранее анонсировали стратегическое сотрудничество, которое включает в себя совместное производство спортивных развлекательных программ, которые спродюсирует команда «Матч ТВ».

Реалити-шоу «Ростов-на-кону» является одним из четырёх новых шоу, анонсированных в рамках сотрудничества сервиса и телеканала.

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