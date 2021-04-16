Источник: экс-бойца UFC Антигулова арестовали в Дагестане с оружием
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», при обыске у Антигулова обнаружили пистолет. Причины оперативных мероприятий в адрес российского бойца выясняются.
В декабре 2020 года Антигулов устроил драку на свадьбе в Дагестане. Боец напал на одного из гостей.
На счету Гаджимурада Антигулова 20 побед в 28 боях в смешанных единоборствах (MMA).
Ранее сообщалось, что UFC разорвал контракт с российским бойцом Антигуловым.