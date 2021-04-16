Вартанян поделился ожиданиями от боя Немков — Дэвис

Российский боец MMA Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадима Немкова и претендента на пояс Фила Дэвиса.

«Думаю, Вадим победит Фила. Их первый поединок показал недочёты Немкова, но он может учиться. А Дэвис делает одно и то же на протяжении лет пяти. То есть Вадим Немков будет готов к тому, что ему предложит Фил Дэвис. Хотя, возможно, будет тяжёлое, но единогласное решение судей», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле в ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени.

В 2018 году Вадим Немков победил Фила Дэвиса раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Немков сделал вес перед боем с Дэвисом на Bellator 257.