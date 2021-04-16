Вартанян поделился ожиданиями от боя Немков — Дэвис
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«Думаю, Вадим победит Фила. Их первый поединок показал недочёты Немкова, но он может учиться. А Дэвис делает одно и то же на протяжении лет пяти. То есть Вадим Немков будет готов к тому, что ему предложит Фил Дэвис. Хотя, возможно, будет тяжёлое, но единогласное решение судей», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».
Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле в ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени.
В 2018 году Вадим Немков победил Фила Дэвиса раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что Немков сделал вес перед боем с Дэвисом на Bellator 257.