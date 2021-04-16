Вартанян поделился ожиданиями от боя Немков — Дэвис

Короткая ссылка
Российский боец MMA Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадима Немкова и претендента на пояс Фила Дэвиса.
Вартанян поделился ожиданиями от боя Немков — Дэвис
  • © Страница Вадима Немкова в Instagram

«Думаю, Вадим победит Фила. Их первый поединок показал недочёты Немкова, но он может учиться. А Дэвис делает одно и то же на протяжении лет пяти. То есть Вадим Немков будет готов к тому, что ему предложит Фил Дэвис. Хотя, возможно, будет тяжёлое, но единогласное решение судей», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле  в ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени.

В 2018 году Вадим Немков победил Фила Дэвиса раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Немков сделал вес перед боем с Дэвисом на Bellator 257.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить