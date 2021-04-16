Шестёркин повторил достижение «Рейнджерс» сезона-1926/27

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шестёркин повторил достижение «Рейнджерс» сезона-1926/27
  • Reuters
  • © Bruce Bennett/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Нью-Йорка» дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин. Ещё по одной шайбе забросили Джейкоб Труба и Райан Линдгрен с передачи Панарина.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 16 бросков из 16, оформив шатаут.

Таким образом, Игорь Шестёркин повторил достижение «Рейнджерс» сезона-1926/27.

Российский вратарь стал вторым новичком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», которому удалось сохранить свои ворота сухими в двух играх подряд. До этого такое же достижение установил канадский вратарь Лорне Шабо.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.

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