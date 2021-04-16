Бутырская уверена в победе сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказала мнением о выступлении сборной России в первый соревновательный день командного чемпионата мира 2021 года в Японии.
Бутырская уверена в победе сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию
  • Reuters

«Сегодня наши девочки и танцоры выступили хорошо. Мальчики, судя по результатам, не очень. Я уверена в нашей победе на этом турнире. У нас еще пары не включались, да и девочки не должны подвести. У американцев ведь только танцоры и мужчины могут показать достойный результат. Только что закончился чемпионат мира, наши девочки забрали весь пьедестал. Если они будут хорошо кататься, то займут точно такие же места», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

В первый соревновательный день Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в ритм-танце. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли два первых места в короткой программе у женщин, а Михаил Коляда стал пятым среди мужчин. Таким образом после трёх видов программы сборная России набрала 49 баллов и занимает первое место.

На второй позиции с 47 баллами расположилась сборная США. Команда Японии с 42 баллами — третья.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов прокомментировали победу в ритм-танце на командном чемпионате мира.

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