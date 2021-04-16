«Арсенал» впервые за 89 лет забил три мяча и более в четырёх гостевых матчах подряд

Лондонский «Арсенал» продлил свою результативную серию выездных матчей во всех турнирах.

В прошедшем в Праге ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА со «Славией» «Арсенал» одержал победу со счётом 4:0.

Таким образом, команда продлила свою результативную серию в выездных играх, забивая не менее трёх мячей в последних четырёх матчах — с Олимпиакосом (3:1), «Вест Хэм Юнайтед» (3:3), «Шеффилд Юнайтед» (3:0), и «Славией» (4:0).

В прошлый раз подобная серия удалась «канонирам» в сезоне-1932/33. Тогда, в декабре, игроки «Арсенала» забили более трёх мячей в пяти выездных матчах подряд.

Ранее сообщалось, что Эмери в шестой раз за карьеру вывел команду в полуфинал Лиги Европы.