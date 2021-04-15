Квартальнов высказался о проигрыше «Ак Барса» в финале Востока в КХЛ

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от омского «Авангарда» в седьмом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Квартальнов высказался о проигрыше «Ак Барса» в финале Востока в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Где-то усталость, где-то седьмой матч, может быть, сказался. Ребята старались. Хоккей состоит из ошибок, мы сделали их больше», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

В седьмой игре «Ак Барс» в овертайме проиграл «Авангарду» со счётом 3:4. В итоге серия до четырёх побед завершилась со счётом 4:3 в пользу омской команды, которая, таким образом, пробилась в финал Кубка Гагарина, где сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и «Ак Барс» установили уникальное достижение в КХЛ.

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