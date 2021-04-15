Газизов — о штрафе «Уфы»: мне наказание кажется суровым, попробуем поспорить

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал наказание клуба за нецензурную публикацию в адрес главного арбитра четвертьфинального матча Кубка России с грозненским «Ахматом» Евгения Кукуляка.
Газизов — о штрафе «Уфы»: мне наказание кажется суровым, попробуем поспорить
  • © ФК «Уфа»
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«Мне наказание кажется суровым, но что теперь сделаешь. Приняли такое решение, но мы, конечно, попробуем поспорить», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Также гендиректор «Уфы» рассказал, попросит ли клуб оплатить штраф человека, выложившего пост.

«Пока не могу сказать. Наверное, клуб будет сам решать этот вопрос», — сказал он.

Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение оштрафовать ФК «Уфа» на 250 тыс. рублей за нарушение статьи об умалении чести, достоинства и деловой репутации.

После встречи в 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» пресс-служба ФК «Уфа» опубликовала видео произошедшего на 88-й минуте игры спорного эпизода, за который, по мнению пресс-службы, должен был быть назначен пенальти. Публикацию сопровождал резкий комментарий.

Ранее сообщалось, что РФС оштрафовал «Уфу» за скандальный пост про арбитра. 

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