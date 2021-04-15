РФС оштрафовал «Уфу» за скандальный пост про арбитра

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Уфа» наказан за нецензурную публикацию в адрес главного арбитра четвертьфинального матча Кубка России с грозненским «Ахматом» Евгения Кукуляка.
РФС оштрафовал «Уфу» за скандальный пост про арбитра
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), комитет по этике принял решение оштрафовать ФК «Уфа» на 250 тыс. рублей за нарушение статьи об умалении чести, достоинства и деловой репутации.

После встречи в 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» пресс-служба ФК «Уфа» опубликовала видео произошедшего на 88-й минуте игры спорного эпизода, за который, по мнению пресс-службы, должен был быть назначен пенальти. Публикацию сопровождал резкий комментарий.

Ранее сообщалось, что Кашшаи инициировал рассмотрение скандального поста «Уфы» на заседании комитета по этике. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить