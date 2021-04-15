РФС оштрафовал «Уфу» за скандальный пост про арбитра

Футбольный клуб «Уфа» наказан за нецензурную публикацию в адрес главного арбитра четвертьфинального матча Кубка России с грозненским «Ахматом» Евгения Кукуляка.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), комитет по этике принял решение оштрафовать ФК «Уфа» на 250 тыс. рублей за нарушение статьи об умалении чести, достоинства и деловой репутации.

После встречи в 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» пресс-служба ФК «Уфа» опубликовала видео произошедшего на 88-й минуте игры спорного эпизода, за который, по мнению пресс-службы, должен был быть назначен пенальти. Публикацию сопровождал резкий комментарий.

Ранее сообщалось, что Кашшаи инициировал рассмотрение скандального поста «Уфы» на заседании комитета по этике.