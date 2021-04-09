Кашшаи инициировал рассмотрение скандального поста «Уфы» на заседании комитета по этике
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Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, Кашшаи обратился в РФС с просьбой рассмотреть произошедшее.
После матча 1/4 финала Кубка России с грозненским «Ахматом» пресс-служба ФК «Уфа» опубликовала видео произошедшего на 88-й минуте встречи спорного эпизода, за который, по мнению пресс-службы, должен был быть назначен пенальти. Публикацию сопровождал резкий комментарий «Уфы».
Ранее Газизов прокомментировал скандальный пост «Уфы» в соцсетях.