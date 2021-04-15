Президент АСА обратился к генпрокурору России из-за блокировки YouTube-канала

Президент российской лиги смешанных единоборств ACA Алексей Яценко обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову из-за блокировки YouTube-канала.

«Мы получили официальные ответы от МИД, в которых представители МИД разделяют нашу точку зрения относительно «недопустимости произвольных ограничительных действий американских IT-компаний в отношении размещённого на их платформе контента», — заявил Яценко.

Отмечается, что эпизод с YouTube-каналом АСА стал показательным.

«Будем использовать описанный вами прецедент необоснованной блокировки как один из ярких примеров недобросовестной линии руководства иностранных платформ на цензурирование глобального информационного поля», — говорится в официальном ответе МИД.

Яценко выразил благодарность депутату Государственной думы Сергею Боярскому, который отправил свой депутатский запрос в МИД и Генеральную прокуратуру в связи с блокировкой спортивного YouTube-канала АСА после применения санкций США.

«Хочу обратиться к генеральному прокурору России Игорю Викторовичу Краснову с просьбой ускорить рассмотрение нашего вопроса в связи с блокировкой YouTube-канала ACA, учитывая однозначную позицию МИД РФ по нашему делу», — сказал президент ACA.

14 января 2021 года YouTube-канал ACA был заблокирован после применения санкций США.

Ранее сообщалось, что Магомедрасул Гасанов победил Николу Дипчикова и стал временным чемпионом ACA в среднем весе.