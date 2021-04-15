«Спартак» отреагировал на слова Шалимова о возрасте Умярова

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В московском «Спартаке» прокомментировали слова бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о возрасте полузащитника команды Наиля Умярова.
«Спартак» отреагировал на слова Шалимова о возрасте Умярова
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи», — говорится в сообщении на официальной странице «Спартака» в Twitter.

Напомним, что в эфире телеканала «Матч ТВ» Шалимов заявил, что Умярову 25 лет.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 21 матче и отдал три результативные передачи.

Ранее Шалимов извинился перед «Спартаком» за слова об Умярове.

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