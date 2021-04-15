«Спартак» отреагировал на слова Шалимова о возрасте Умярова

В московском «Спартаке» прокомментировали слова бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о возрасте полузащитника команды Наиля Умярова.

«Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи», — говорится в сообщении на официальной странице «Спартака» в Twitter.

Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021

Напомним, что в эфире телеканала «Матч ТВ» Шалимов заявил, что Умярову 25 лет.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 21 матче и отдал три результативные передачи.

Ранее Шалимов извинился перед «Спартаком» за слова об Умярове.