«Спартак» отреагировал на слова Шалимова о возрасте Умярова
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
«Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи», — говорится в сообщении на официальной странице «Спартака» в Twitter.
Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021
Напомним, что в эфире телеканала «Матч ТВ» Шалимов заявил, что Умярову 25 лет.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 21 матче и отдал три результативные передачи.
Ранее Шалимов извинился перед «Спартаком» за слова об Умярове.