Стал известен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с командой Белоруссии

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на матчи Еврочелленджа с национальной командой Белоруссии.

Вратари: Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все — СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба — «Витязь»), Андрей Сергеев («Динамо» М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив»), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба — «Металлург» Мг).

Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все — СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба — «Витязь»), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все — «Локомотив).

Матчи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 23 и 24 апреля.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Авангард» и сравнял счёт в серии финала Востока КХЛ.