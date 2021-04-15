Ягудин высказался о лидерстве сборной России по итогам первого дня командного ЧМ

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о первом месте сборной России после первого дня командного чемпионата мира 2021 года в Японии.

«В танцах на льду у сборной России прогнозируемое первое промежуточное после первого дня. Что касается российских фигуристов, шикарно выступила как Елизавета Туктамышева, так и Анна Щербакова. Понимаю, что всякое бывает, но мы надеялись — и так и произошло: они, как и на чемпионате мира, занимают первые две строчки после короткой программы», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Олимпийский чемпион отметил, что немного удивлён местами российских фигуристов.

«Судьи выставляют баллы и распределяют спортсменов на те или иные места. К ребятам никаких претензий нет! Оба ученика Мишина выполнили свою задачу и работу на сто процентов. А задача была в чистом катании, и она выполнена», — сказал он.

По мнению Ягудина, все мужчины показали крутые короткие программы.

«Я и говорил, что мы смотрим какой-то интересный, интригующий сериал, в котором каждая серия в лице того или иного фигуриста абсолютно индивидуальна. И финал каждый додумывает сам. Весь уровень сегодняшних мужских прокатов действительно под стать чемпионату мира. Всё на высочайшем уровне», — сказал бывший фигурист.

Он считает, что Коляде и Семененко не повезло, что они были в первой разминке.

«Если бы Коляда и Семененко были во второй, может, как-то всё сложилось по-другому. Нет такого, что засудили, просто есть спорт, в котором ты должен быть на две головы выше. Сегодня день сложился так. Повторюсь, к ребятам нет никаких претензий», — сказал Ягудин.

На втором месте расположилась национальная команда США. Третье место — у сборной Японии.

Ранее сообщалось, что Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ.