Жулин отреагировал на лидерство сборной России по итогам первого дня командного ЧМ

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о первом месте сборной России после первого дня командного чемпионата мира 2021 года в Японии.

«Очень доволен выступлением наших парней. Только что поздравлял Алексея Николаевича с прокатом Елизаветы Туктамышевой и ребят. Очень приличное катание при таком давлении. Когда смотришь 12 человек, то один лучше другого. Очень тяжело в такой обстановке выступать», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Тренер отметил, что Евгению Семененко было тяжело, потому что он катался первый, а Михаил Коляда был хорош, но допустил небольшую оплошность на лутце, из-за чего недобрал баллов.

«В целом оценю день как потрясающий. Мы лидируем после него, а впереди у нас ещё пара, скажем мягко, неплохая. Надеемся на хороший результат завтра», — сказал он.

На втором месте расположилась национальная команда США. Третье место — у сборной Японии.

Ранее сообщалось, что Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ.