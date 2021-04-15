Коляда оценил своё выступление в короткой программе на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда поделился мнением о своём выступлении в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.

«Всех очень взбудоражил в хорошем смысле мой переход. Отвечу кратко: мы очень много над чем работаем, переделали полностью систему тренировки и подготовки к выходу на старт. Конечно же, после перехода к Мишину остаются нерешённые вопросы, над которыми мы будем работать», — цитирует Коляду ТАСС.

Также фигурист высказался об исполнении четвертного лутца.

«Четверной лутц? В планах такое есть», — сказал он.

За технику Коляда получил 49,77 балла, за компоненты — 43,65 балла. Фигурист исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным. Его итоговый результат — 93,42 балла.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко побил личный рекорд в короткой программе на командном ЧМ.