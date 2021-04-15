Экс-судья ФИФА назвал все решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак» верными

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказался о решениях бригады арбитров под руководством Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

«На мой взгляд, ЭСК сделал правильные выводы. Левников — молодец. Все его решения в дерби, считаю, были верными. Единственное, в конце первого тайма в эпизоде с падением Квинси Промеса в чужой штрафной следовало назначить свободный удар в пользу железнодорожников. Нарушение правил в данном эпизоде допустил сам голландец, который шёл на мяч открытой подошвой сверху. Это опасная игра. Причём судья находился в хорошем положении, но почему-то решил обратиться по переговорному устройству к коллегам. Предполагаю, он хотел удостовериться, что не было пенальти», — сказал Хусаинов RT.

Также бывший арбитр прокомментировал эпизоды с попаданиями мяча в руки футболистов «Локомотива» Александра Сильянова и Пабло, которые случились в штрафной площади железнодорожников.

«Ни в коем случае это не пенальти. Кирилл всё рассудил по-футбольному. Оба удара наносились с близкого расстояния, и защитники просто не имели возможности убрать руку, даже если мяч в неё попал. У них не было умысла увеличить зону обороны ворот. Плюс имели место рикошеты», — добавил Хусаинов.

По итогам встречи «Спартак» был недоволен работой Левникова и направил соответствующий запрос в Экспертно-судейскую комиссию, однако она подтвердила правоту арбитра.

Ранее ЭСК РФС рассмотрела обращения «Зенита», «Рубина» и «Уфы».