Экс-судья ФИФА назвал все решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак» верными

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Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказался о решениях бригады арбитров под руководством Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Экс-судья ФИФА назвал все решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак» верными
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«На мой взгляд, ЭСК сделал правильные выводы. Левников — молодец. Все его решения в дерби, считаю, были верными. Единственное, в конце первого тайма в эпизоде с падением Квинси Промеса в чужой штрафной следовало назначить свободный удар в пользу железнодорожников. Нарушение правил в данном эпизоде допустил сам голландец, который шёл на мяч открытой подошвой сверху. Это опасная игра. Причём судья находился в хорошем положении, но почему-то решил обратиться по переговорному устройству к коллегам. Предполагаю, он хотел удостовериться, что не было пенальти», — сказал Хусаинов RT.

Также бывший арбитр прокомментировал эпизоды с попаданиями мяча в руки футболистов «Локомотива» Александра Сильянова и Пабло, которые случились в штрафной площади железнодорожников.

«Ни в коем случае это не пенальти. Кирилл всё рассудил по-футбольному. Оба удара наносились с близкого расстояния, и защитники просто не имели возможности убрать руку, даже если мяч в неё попал. У них не было умысла увеличить зону обороны ворот. Плюс имели место рикошеты», — добавил Хусаинов.

По итогам встречи «Спартак» был недоволен работой Левникова и направил соответствующий запрос в Экспертно-судейскую комиссию, однако она подтвердила правоту арбитра.

Ранее ЭСК РФС рассмотрела обращения «Зенита», «Рубина» и «Уфы».

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