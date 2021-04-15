Генменеджер «Далласа» рассказал о характере травмы Радулова

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал ситуацию с российским форвардом Александром Радуловым, который пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.
Генменеджер «Далласа» рассказал о характере травмы Радулова
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

«Травма Радулова произошла в конце тренировочного лагеря, ещё до начала сезона. В течение чемпионата ему становилось только хуже. Александр пропустил 15 матчей с 7 февраля по 13 марта, затем провёл три игры, но его состояние только ухудшилось, поэтому пришлось его снова убрать в лазарет. Очень жаль, потому что Радулов очень хотел вернуться. У него был отличный сезон, но ему не становилось лучше. Когда он был в составе, то был одним из наших лидеров. Ему предстоит перенести операцию, срок восстановления — около трёх месяцев», — цитирует Нилла Dallas News

В нынешнем сезоне россиянин провёл 11 матчей, в которых набрал 12 очков (4 + 8).

Ранее сообщалось, что Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.

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